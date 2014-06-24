Заместитель Госсекретаря США побывал в учебном центре Нацгвардии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НГУ, находясь в Украине лишь несколько дней, чиновник выразил желание встретиться с командованием Нацгвардии на базе учебного центра. Цель визита всей делегации - ознакомиться с особенностями подготовки личного состава НГУ и обсуждения возможных направлений сотрудничества.

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В состав делегации вошли программный аналитик Госдепартамента США Рени Сильва, военный атташе Посольства США в Украине Майкл Скэггс, начальник отдела военно-политического сотрудничества Посольства США в Украине Элизабет Бентос, представители политического отдела Посольства США в Украине Эми Ван Берен, Дэймон Смит и Алексей Павлов.

Встреча состоялась при участии заместителя министра внутренних дел Николая Величковича и заместителя командующего Национальной гвардии генерал-майора Николая Балана.

«Гостей ознакомили с процессом подготовки резервистов, рассказали об учебном курсе и показали учебные места, где тренируются военнослужащие», - отметили в пресс-службе.

«В завершение визита Грегори Кошнер акцентировал на той нелегкой работе, которая была проведена по организации процесса подготовки резервистов и отметил, что по возвращении в США будет инициировать перед Госсекретарем рассмотреть возможности оказания материальной помощи НГУ и в виде консультаций в рамках подготовки резервистов», - говорится в сообщении.

Уже неоднократно отмечалось, что вопрос предоставления помощи Нацгвардии обсуждается и решается на высших уровнях руководства США, добавили в НГУ.