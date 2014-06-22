Ночью на Луганщине украинские пограничники отбили атаку террористов

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Так, вчера вечером и сегодня ночью в Луганской области произошли нападения со стороны сепаратистов. В частности с 22.00 21.06.14 до 03.30 22.06.14 в районе населенного пункта Червонопартизанск Луганской области произошло боевое столкновение с сепаратистами, которые открыли огонь из минометов, РПГ и стрелкового оружия. В результате столкновения подразделения Госпогранслужбы во взаимодействии с Министерством обороны нападение отбили", - говорится в сообщении.Читайте такжеВ ходе боев с террористами в зоне закрытого пункта пропуска «Должанский» был ранен таможенник РФ

Кроме того с 03.50 до 04.10 22 июня в районе населенного пункта Бирюково Луганской области группа сепаратистов осуществила попытку нападения на блокпост, однако вследствие помощи подразделений Вооруженных сил Украины нападение террористов также было отбито.

Во время столкновений один пограничника был ранен.