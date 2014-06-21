В Совете Европы назвали план Порошенко важным шагом в направлении мира

Генеральный секретарь Совета Европы Торбйон Ягланд приветствует план президента Украины Петра Порошенко по мирному урегулированию ситуации в восточных регионах Украины.

"Президент Порошенко имеет полную поддержку его мирного плана для Восточной Украины. Это - важный шаг в направлении крепкого мира и стабильности в Украине", - говорится в заявлении генсека Совета ЕС, переданном агентству УНИАН в субботу.

Ягланд считает важным, чтобы сейчас все стороны воздержались от насилия и уважали права человека и верховенство права. "Поэтому я приветствую прекращение огня, объявленное президентом Порошенко. Я надеюсь, что это позволит как можно скорее начать необходимые переговоры", - отметил генсек Совета Европы.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июня 2014 года «О Плане президента Украины по мирному урегулированию ситуации в восточных регионах Украины».

План введен с 22.00 20 июня по 22.00 27 июня 2014 года.

План состоит из 15 шагов и предусматривает гарантии безопасности, для всех участников переговоров, освобождение от уголовной ответственности тех, кто сложил оружие и не совершил тяжких преступлений, а также освобождение заложников.

В частности, планируется создать 10-километровую буферную зону на украинско-российской государственной границе. Предусмотрен вывод незаконных вооруженных формирований, создание гарантированного коридора для выхода российских и украинских наемников, разоружение.

Также планируется создать в структуре МВД подразделения для осуществления совместного патрулирования.

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Согласно плану, незаконно удерживаемые административные здания в Донецкой и Луганской областях должны быть освобождены. Среди шагов также - возобновление деятельности местных органов власти, возобновления центрального теле- и радиовещания в Донецкой и Луганской областях.

План предусматривает шаги по децентрализации власти (путем избрания исполкомов), защиту русского языка, проект изменений в Конституцию.