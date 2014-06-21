В Совете Европы назвали план Порошенко важным шагом в направлении мира
Генеральный секретарь Совета Европы Торбйон Ягланд поддерживает план президента Украины по урегулированию ситуации на востоке.
Генеральный секретарь Совета Европы Торбйон Ягланд приветствует план президента Украины Петра Порошенко по мирному урегулированию ситуации в восточных регионах Украины.
"Президент Порошенко имеет полную поддержку его мирного плана для Восточной Украины. Это - важный шаг в направлении крепкого мира и стабильности в Украине", - говорится в заявлении генсека Совета ЕС, переданном агентству УНИАН в субботу.
Ягланд считает важным, чтобы сейчас все стороны воздержались от насилия и уважали права человека и верховенство права. "Поэтому я приветствую прекращение огня, объявленное президентом Порошенко. Я надеюсь, что это позволит как можно скорее начать необходимые переговоры", - отметил генсек Совета Европы.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июня 2014 года «О Плане президента Украины по мирному урегулированию ситуации в восточных регионах Украины».
План введен с 22.00 20 июня по 22.00 27 июня 2014 года.
План состоит из 15 шагов и предусматривает гарантии безопасности, для всех участников переговоров, освобождение от уголовной ответственности тех, кто сложил оружие и не совершил тяжких преступлений, а также освобождение заложников.
В частности, планируется создать 10-километровую буферную зону на украинско-российской государственной границе. Предусмотрен вывод незаконных вооруженных формирований, создание гарантированного коридора для выхода российских и украинских наемников, разоружение.
Также планируется создать в структуре МВД подразделения для осуществления совместного патрулирования.
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Согласно плану, незаконно удерживаемые административные здания в Донецкой и Луганской областях должны быть освобождены. Среди шагов также - возобновление деятельности местных органов власти, возобновления центрального теле- и радиовещания в Донецкой и Луганской областях.
План предусматривает шаги по децентрализации власти (путем избрания исполкомов), защиту русского языка, проект изменений в Конституцию.