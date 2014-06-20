Порошенко объявил о прекращении на неделю боевых действий в зоне АТО

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время общения с жителями Святогорска Донецкой области, сообщается на сайте МВД.

По словам президента, боевые действия прекращаются для того, чтобы террористы могли сложить оружие, а те, кто этого не сделают, будут уничтожены.Читайте такжеГеращенко: Представители Донбасса безоговорочно поддержали план мирного урегулирования

Президент уточнил, что силы АТО будут вести боевые действия только в ответ, то есть если боевики будут нападать.

Он также заявил, что в ближайшее время на востоке Украины начнется восстановление домов, поврежденных во время боев с террористами. Все работы по восстановлению будут вестись за счет государства.

Как сообщал УНИАН, Порошенко предлагает мирный план по прекращению конфликта на территории Донецкой и Луганской областей. В частности, план предусматривает одностороннее прекращение огня со стороны украинских военных. После этого боевики должны сложить оружие, освободить заложников и захваченные здания. Те, кто не совершал тяжких преступлений, подпадающих под амнистию, российским наемникам будет предоставлен коридор для возвращения на родину. «Прекращение огня» будет объявлено после завершения процесса восстановления полного контроля на украинско-российской границе, и продлится незначительный промежуток времени.