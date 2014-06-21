Задержанные возле Генконсульства РФ в Одессе планировали теракт среди митингующих - МВД



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления МВД в Одесской области Иван Катеринчук.

По его словам, в настоящее время задержанные арестованы.

«Мы имели информацию о том, что могут быть провокации. Мы проверяли оперативным путем эту информацию. И в процессе отработки территории установили 2 молодых людей, у которых мы изъяли взрывное самодельное радиоуправляемое устройство. Планировалось следующим образом: в 16.10 возникла конфликтная ситуация между гражданами в черных масках, не пожелавшими по требованию милиции эти маски снять, должен был завязаться конфликт и драка. В это время эти 2 человека должны были занести в круг митингующих это устройство, удалиться на расстояние и его взорвать», - рассказал Катеринчук.

Он сказал, что однозначно было бы много пострадавших и погибших, сейчас продолжается отработка арестованных.

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Отвечая на вопрос о политических взглядах подозреваемых, Катеринчук заявил: «Я даже не знаю, от какой они политической силы, честно вам говорю. Я не собираюсь делить по политическим взглядам. Это – жители Одесской области. Мотив известен – совершить теракт».

Катеринчук также сообщил, что сейчас милиция проверяет, по какой причине возле консульства РФ 16 июня оказались сотрудники охранной структуры «Гепард». «Изначально, по нашей информации, эта структура заключила договор с городским советом. Но как только мы начали проверку структуры «Гепард», пришло письмо что они не занимаются охраной общественного порядка. Сейчас мы это проверяем», - рассказал начальник управления.

Он добавил, что правоохранительные органы располагают «еще и другой оперативной информацией, мы ее тоже отрабатываем».

«Я думаю, что мы придем к логическому завершению, и когда уже мы будем более уверены в некоторых моментах, проинформируем общественность через СМИ», - отметил Катеринчук.

Как сообщал УНИАН, 16 июня во время пикетирования Генерального консульства РФ в Одессе пострадал 1 человек во время столкновения с сотрудниками охранной фирмы «Гепард».

В то же время, как сообщили в отделе связей с общественностью главного управления МВД в Одесской области, сотрудники милиции на углу улиц Посмитного и Генуэзской задержали двух мужчин с пакетом, в котором находился предмет похожий на самодельное взрывное устройство.

Данные лица были задержаны недалеко от Генконсульства России в Одессе, где в это время проходил гражданский митинг.