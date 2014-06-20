Судью Киреева объявили в розыск

Об этом сообщил председатель Верховного суда Ярослав Романюк, сообщает Сегодня со ссылкой на 5 канал.

Генеральная прокуратура Украины передала в Верховный суд документы относительно инициирования задержания и ареста судьи Родиона.

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По данным ведомства, судья "вынес заведомо неправосудное постановление об изменении подсудимой Тимошенко меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу", "умышленно, систематически и грубо нарушал предусмотренное действующим законодательством Украины право подсудимой Тимошенко на защиту", и вынес по делу Юлии Тимошенко неправосудный приговор.