Путин хочет, чтобы Украина и ЕС посоветовались с РФ, прежде чем подписывать Ассоциацию

Об этом он сказал на совещании по вопросу "О развитии сельского хозяйства в РФ" в среду в Ставрополе, пишет Газета.Ru.

"Мы договорились о начале этих консультаций на экспертном уровне", - сообщил Путин.

При этом он выразил надежду, что консультации начнутся хотя бы на уровне глав департаментов и со временем выйдут на министерский уровень.

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"Надеюсь, что эти контакты начнутся, и мы сможем предметно показать, в чем заключается наша обеспокоенность", - добавил президент РФ.

Путин объяснил, в чем заключается угроза для России в случае подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС.

"У нас могут возникнуть проблемы экономического характера, и мы точно не сможем сохранить нулевую ставку ввозных таможенных пошлин", - сказал он, имея в виду, прежде всего, продукцию сельского хозяйства.

"Это ничего общего не имеет с политикой или с выбором того или иного государства - каждое суверенное государство вправе выбирать свой путь", - добавил Путин.

В то же время, он подчеркнул, что и Россия вправе защищать собственные экономические интересы.