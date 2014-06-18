В Мариуполе задержан руководитель одной из боевых групп террористов по кличке «Боксер»

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, у задержанных изъято огнестрельное оружие, которое раньше было похищено во время нападения на воинскую часть в Мариуполе.

Продолжается работа по окончательному обезвреживанию террористов, сепаратистов и членов организованных преступных групп на территории города.

Как сообщал УНИАН, 17 июня спецгруппой МВД был задержан руководитель штаба так называемой «Донецкой народной республики» по Мариуполю, 46-летняя гражданка Г., которую сепаратисты в своих кругах называли «баба Наташа», и один из активных террористов.Читайте такжеВ Мариуполе военные задержали 12 боевиков банды "Чечена"

Во время задержания указанные лица совершили вооруженное сопротивление с использованием автоматического огнестрельного оружия и гранатами пытались подорвать сотрудников уголовного розыска.

Также 17 июня бойцы Национальной гвардии задержали трех подозреваемых в организации террористических действий в Мариуполе.

13 июня украинские силовики провели в Мариуполе операцию по ликвидации террористов. Операция прошла успешно, было задержано свыше 30 террористов.