В Славянске боевики заминировали все подъезды к теплоэлектростанции - СНБО
13:06, 18 июня 2014Политика
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По словам спикера СНБО, террористы «планируют остановить все технологические процессы на ТЭС и отсоединить ее от Единой энергосистемы Украины».
REUTERS
В Славянске боевики заминировали все подъезды к теплоэлектростанции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер информационного центра СНБО Владимир Чеповой.
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«Боевиками разобраны или заменены и заминированы все подъезды, железнодорожные пути к Славянской ТЭС со стороны города Славянск», - сказал он.
По словам Чепового, боевики «планируют остановить все технологические процессы на ТЭС и отсоединить ее от Единой энергосистемы Украины».
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