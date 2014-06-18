В Славянске боевики заминировали все подъезды к теплоэлектростанции - СНБО

В Славянске боевики заминировали все подъезды к теплоэлектростанции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер информационного центра СНБО Владимир Чеповой.

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«Боевиками разобраны или заменены и заминированы все подъезды, железнодорожные пути к Славянской ТЭС со стороны города Славянск», - сказал он.

По словам Чепового, боевики «планируют остановить все технологические процессы на ТЭС и отсоединить ее от Единой энергосистемы Украины».