В Донецке террористы после переговоров отпустили журналиста интернет-издания

Об этом говорится в информации, размещенном в 11.21 на сайте «УРА-Информ.Донбасс».

«Сегодня, 18 июня, журналист интернет-издания «УРА-Информ.Донбасс» Александр Перемот отпущен на свободу. Александр чувствует себя хорошо, находится в безопасности, физическую силу к нему не применяли. Все подробности задержания и освобождения нашего журналиста мы сообщим позже», - сказано в сообщении.

Также отмечено, что «редакция «УРА-Информ.Донбасс» выражает огромную благодарность коллегам и донецким правоохранителям, участвовавшим в освобождении Александра».

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По неофициальной информации, освобождение журналиста стало возможным благодаря тому, что его террористы обменяли на одного из своих представителей.

Как сообщал УНИАН, 17 июня журналист интернет-издания «Ура-Информ Донбасс» после пресс-конференции донецкого мэра Александра Лукьянченко (после 11.00) подошел к зданию Донецкой прокуратуры и стал производить фотосъемку, после чего был захвачен боевиками «ДНР».