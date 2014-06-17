Джемилев обратится в ЕСПЧ, если оккупационная власть Крыма не освободит его сына

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Джемилев заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, украинский апелляционный суд принял решение о том, что сын Джемилева совершил убийство соотечественника “по неосторожности”.

Читайте такжеСына Джемилева обвиняют по трем российским статьям

По словам Джемилева, согласно этому решению его сын должен быть освобожден.

“Оккупационная власть Крыма хочет иметь рычаг давления на меня и держит моего сына за решеткой в Крыму. Но уступок не будет. Если оккупационная власть не освободит моего сына, мы будем добиваться этого через Европейский суд по правам человека.

По словам Джемилева, попытка давить на него через сына была сделана в ноябре прошлого года со стороны “людей Януковича”. Джемилев отметил, что ему предложили выйти из его фракции и перейти во фракцию Партии регионов. И в таком случае к сыну может быть применено смягчение. “Я отказался, и тогда к моему сыну была применена более жесткая статья Уголовного кодекса, которую адвокаты не могли прокомментировать”, - отметил Джемилев.

Как сообщал УНИАН, 32-летний Хайсер Джемилев был задержан 27 мая на месте убийства - во дворе его дома в Бахчисарае. От выстрела в голову погиб 44-летний крымчанин Февзи Эдемов - строитель, который порой помогал семье лидера меджлиса.

Милиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 УКУ (умышленное убийство). В меджлисе заявляют, что это было убийство по неосторожности.

Читайте такжеВ домах крымских татар массово проводят обыски: вчера силовики побывали у Джемилева

Киевский райсуд Симферополя избрал Хайсеру меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемого в июне поместили в психиатрическую больницу в Симферополе для прохождения судебно-психиатрической экспертизы, а затем опять перевели в СИЗО. Установить степень вменяемости Хайсера Джемилева медики не смогли. Апелляционный суд Крыма в августе принял решение этапировать его в Киев для прохождения экспертизы.

По словам Мустафы Джемилева, его сын в 2008 году лечил психическое расстройство в клинике в Турции, а также пробовал марихуану.

20 марта дело сына народного депутата Украины Мустафы Джемилева – Хайсера вернули в прокуратуру Крыма "для исправления ошибок".