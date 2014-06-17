ОБСЕ призывает Украину расследовать обстоятельства гибели российского журналиста под Луганском

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович выразила сожаления в связи с гибелью в Луганске российского журналиста Игоря Корнелюка и призвала украинские власти расследовать обстоятельства его смерти.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Миятович заявила сегодня.

"Эта смерть является еще одним неприятным напоминанием, что для защиты журналистов, которые рискуют своей жизнью, передавая новости из зон конфликтов в Украине, используется недостаточно мер", - заявила она.

Читайте такжеПод Луганском погиб спецкор телеканала «Россия»

Миятович призвала украинские власти оперативно и тщательно расследовать обстоятельства этой "смертельной атаки и привлечь виновных к ответственности".

Кроме того, представитель ОБСЕ выразила обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации со свободой СМИ на востоке Украины.

"Я также обеспокоена преследованием журналистов, что оказывает негативное влияние на работников средств массовой информации, которые стремятся информировать общественность. Как и раньше, я призываю все стороны создать условия для того, чтобы журналисты свободно выполняли свою работу", - подчеркнула Миятович.

Читайте такжеРада просит международные журналистские организации дать оценку информационной агрессии России

Как сообщал УНИАН, 17 июня в Луганской областной больнице умер спецкор ВГТРК Игорь Корнелюк. Он получил тяжелое ранение во время минометного обстрела в районе поселка Металлист. Судьба звукооператора Антона Волошина, который входил в состав съемочной группы Корнелюка, неизвестна.

В эфире телеканала "Россия 24" корреспондент телеканала LifeNews Артур Матвеев сообщил, что все произошло в районе блокпоста возле поселка Металлист. Два минометных снаряда попали прямо в центр группы людей, которая состояла из трех журналистов и семи боевиков.

Корнелюку было 37 лет. Он родился в Запорожье. 1 июня 2014 года был командирован в Украину.