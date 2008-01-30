Луценко обжаловал возбуждение против него уголовного дела
Доказательств нет, оснований нет, умысла нет
29 января министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО на имя генерального прокурора Украины направил жалобу на постановление заместителя прокурора города Киева Г.ОСТАФИЙЧУКА от 24 января о возбуждении в отношении него уголовного дела.
Как сообщили УНИАН в ДСО МВД Украины, в жалобе, в частности, говорится, что уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО вопреки требованиям статьи 94 Уголовно-процессуального кодекса Украины было возбуждено без должных оснований и при отсутствии достаточных данных, которые бы указывали на наличие признаков преступления.
В жалобе говорится о многочисленных нарушениях требований статей Уголовно-процессуального кодекса Украины. В частности, указывается об отсутствии фактического существования доказательств, подтверждающих реальность конкретного события преступления, никаких данных о наличии умысла на совершение действий, также не указаны основания для возбуждения уголовного дела и т. п.
Ю.ЛУЦЕНКО указал, что в обжалуемом постановлении не приведены доказательств наличия прямого или косвенного умысла у него относительно действий на причинение повреждений Киевскому городскому председателя Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, хотя заместитель прокурора сделал вывод о «наличии признаков преступления, предусмотренного ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины, а именно: нанесение умышленно легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья ЧЕРНОВЕЦКОГО».
В то же время, говорится в жалобе, объяснение Ю.ЛУЦЕНКО относительно инцидента не было проверено предусмотренными законом средствами к возбуждению уголовного дела, а в самом постановлении учтена только точка зрения Л,ЧЕРНОВЕЦКОГО, хотя к материалам проверки было приложено объяснение Ю.ЛУЦЕНКО относительно нанесения ему телесных повреждений Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, соответствующие медицинские документы, это подтверждающие, к материалам проверки не прилагаются.
По убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, обязательные признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, - умышленное причинение телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья или незначительную потерю работоспособности, – данным постановлением не установлены, а доказательства, подтверждающие реальность события преступления, - отсутствуют.
Ввиду того, что постановление о возбуждении уголовного дела было вынесено при отсутствии достаточных оснований и поводов для принятия решения о его возбуждении, министр внутренних дел просит его отменить или, в случае проведения по этому делу следственных действий, приобщить к рассмотрению его ходатайство и закрыть производство по данному уголовному делу из-за отсутствия в деянии состава преступления.
Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания СНБО между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ произошла драка.
21 января Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору выяснить все обстоятельства инцидента и в случае необходимости применить все предусмотренные законодательством меры к его участникам.
24 января заместитель прокурора Киева издал постановление о возбуждении уголовного дела по факту инцидента, произошедшем 18 января по окончании заседания СНБО.