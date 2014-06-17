Российские спецслужбы вербуют боевиков на восток Украины через соцсети

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Владимир Чеповой.

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По данным информационного центра СНБО, на территории России активизирована работа по вербовке российских граждан и граждан других стран-членов СНГ для их дальнейшей переправки в восточные области Украины для участия в боевых действиях на стороне боевиков.

Представитель информационного центра СНБО отметил, что вербовка происходит при содействии ФСБ России, партии «Единая Россия» и ЛДПР.

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Владимир Чеповой рассказал, что большинство групп добровольцев в количестве 60-80 человек формируются с использованием социальных сетей "Вконтакте", "Одноклассники" и сайта Доброволец.орг на территории Ростовской области России, вблизи российско-украинской границы, где в течение 3-7 суток они проходят инструктаж и боевую подготовку.

«В настоящее время зафиксировано формирование нескольких групп в количестве до 2 тыс. человек», - подчеркнул он.