Российские спецслужбы вербуют боевиков на восток Украины через соцсети
Российские спецслужбы вербуют боевиков для восточных областей Украины через социальные сети.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Владимир Чеповой.
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По данным информационного центра СНБО, на территории России активизирована работа по вербовке российских граждан и граждан других стран-членов СНГ для их дальнейшей переправки в восточные области Украины для участия в боевых действиях на стороне боевиков.
Представитель информационного центра СНБО отметил, что вербовка происходит при содействии ФСБ России, партии «Единая Россия» и ЛДПР.
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Владимир Чеповой рассказал, что большинство групп добровольцев в количестве 60-80 человек формируются с использованием социальных сетей "Вконтакте", "Одноклассники" и сайта Доброволец.орг на территории Ростовской области России, вблизи российско-украинской границы, где в течение 3-7 суток они проходят инструктаж и боевую подготовку.
«В настоящее время зафиксировано формирование нескольких групп в количестве до 2 тыс. человек», - подчеркнул он.