У границ собираются российские диверсанты в форме ВСУ - Тымчук

Об этом сообщает Дмитрий Тымчук, представитель группы "Информационное сопротивление".

По словам Тымчука, дислокация ДРГ: районы Каменск-Шахтинский, Гуково, Новошахстинск (Ростовская обл., Россия). Готовы к переброске на территорию Украины для усиления группировок террористов (общей численностью более 1 000 чел.), действующих в р-не Луганска, Станично-Луганское и Свердловска (Луганская обл., Украина).

Также, вдоль восточных границ Украины в приграничных районах России сосредоточены российские войска:

Напротив Донецкой области – порядка 6 500 чел.

Напротив Луганской и Харьковской областей – более 4 100 чел.

Напротив Сумской и Черниговской областей – более 2 500 чел.

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Также в приграничных районах РФ зафиксированы группы боевиков (наемников) общей численностью до 600 чел., имеющих в распоряжении грузовые автомобили и 17 боевых бронированных машин.

Дислокация групп наемников - Матвеев-Курган, Куйбышево, Лысогорка (Ростовская обл., Россия). Готовы к переброске на территорию Украины для усиления группировок террористов (общей численностью более 2 500 чел.), действующих в р-не г.Снежное, Торез и Шахтерска (Донецкая область, Украина).

Также возможна переброска к границе (и далее на украинскую территорию) ДРГ из состава 22 обр СпН (Ростовская обл., Россия), подразделения которой с 13 июня находятся в полной боевой готовности.