Рада решила доработать постановление про введение военного положения на Донбассе

Верховная Рада решила доработать проект постановления об обращении парламента к президенту в связи с событиями на востоке Украины (регистрационный № 4087).

Как передает корреспондент УНИАН, в проект постановления было предложено очень много предложений.

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Председатель ВР Александр Турчинов поставил на голосование предложение принять постановление за основу. За данное решение проголосовали лишь 218 (при необходимых 226 - УНИАН) из 313 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

После этого нерезультативного голосования парламент решил доработать проект постановления и сегодня после перерыва вновь вернуться к его рассмотрению.

Согласно проекту постановления, президенту Украины предлагается выдать указ о введении военного положения на территории Донецкой и Луганской областей, что позволит принять адекватные меры для завершения военного конфликта.

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Предлагается, в соответствии с действующим законодательством, президенту на период военного положения возглавить Ставку Верховного Главнокомандующего и обеспечить установление мира на территории Украины.

Также проектом постановления предлагается, согласно пп. 10 и 14 ст. 106 Конституции Украины, незамедлительно определиться с кандидатурами на должности председателя Службы безопасности Украины, министра обороны Украины, министра иностранных дел Украины, которые являются ключевыми в разрешении военного конфликта, и внести в Верховную Раду представления о назначении таких кандидатур.

Согласно постановлению, предлагается обеспечить за счет сил и ресурсов Министерства обороны Украины полное перекрытие государственной границы Украины с Российской Федерацией.

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Также проектом постановления предусмотрено инициирование президентом Украины консультаций о введении визового режима с Российской Федерацией.

Кроме того, президенту предлагается обеспечить немедленное прекращение сотрудничества в военной сфере с Российской Федерацией как со страной-агрессором. Все украинские специалисты, работающие по военным контрактам с субъектами Российской Федерации, должны быть немедленно отозваны, а сами контракты разорваны, включая контракты на производство украинскими заводами товаров двойного назначения; следует немедленно разработать и утвердить новую военную доктрину Украины, которая, в том числе, должна содержать изменения в структуре размещения государственного заказа на предприятиях оборонной отрасли Украины.

Проектом постановления предусмотрено, согласно п. 28 ст. 106 Конституции Украины, создать при президенте Украины комитет для координации работы по решению вопросов переселенцев из Донецкой и Луганской областей и проблем людей, проживающих на оккупированных территориях и территориях, на которых введено военное положение; организовать работу информационного центра при Ставке Верховного Главнокомандующего для координации информационной политики в условиях военного положения.

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Кроме того, Верховная Рада Украины считает необходимым немедленно заслушать в парламенте в присутствии президента Украины отчет председателя СБУ и руководителя Антитеррористического центра СБУ о ситуации в зоне проведения антитеррористической операции.

Со своей стороны Верховная Рада выступает с инициативой не прерывать свою работу на отпуск и перейти в специальный режим заседаний на летний период. В частности, парламент устанавливает такой график своей работы: неделя пленарных заседаний - неделя работы в округах - неделя работы в комитетах. Кроме того, в случае необходимости по инициативе президента Верховная Рада будет собираться на внеочередное пленарное заседание в течение 24 часов.

"Во имя восстановления мира в Украине Верховная Рада Украины заявляет о консолидации всех политических фракций и групп парламента и гарантирует всестороннюю поддержку инициатив президента Украины, по завершению военного конфликта на Востоке Украины. Наша задача и наш долг всем вместе приложить максимум усилий и установить мир на нашей земле ", - отмечается в проекте постановления.