Яценюк: Срыв РФ газовых договоренностей связан с визитом Порошенко в Брюссель

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил на заседании парламента.

Он отметил: “Разумеется, что вся эта вакханалия по поводу газа была устроена еще и перед визитом президента Украины в Брюссель, где он будет подписывать вторую часть — экономическую часть соглашения с ЕС”.

Премьер напомнил, что политическая часть была подписана с правительством, а теперь “правительство целеустремленно идет по пути конкретной реализации европейской интеграции Украины”.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, отложив подписание ее экономической части, которая включает положение о свободной торговле, до поры, когда в Украине будет избран новый президент.

С 23 апреля Европейский Союз в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС. Преференциальный режим торговли предусматривает снижение ставок таможенных сборов для поставок украинских товаров, а также установление квот на такие поставки, что позволит отечественным экспортерам увеличить поставки на рынки ЕС.

13 июня в Еврокомиссии подтвердили, что Соглашение об ассоциации с Украиной в полном объеме будет подписано 27 июня в Брюсселе.