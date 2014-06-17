ООН: число вынужденных переселенцев в Украине достигло 34 тысяч

Как заявила заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Валери Амос, агентство по делам беженцев ООН владеет данными о 19-ти тысячах перемещенных лиц в Украине, а по оценкам местных властей, еще 15 тысяч человек бежали из родных мест в тех районах, где ООН не ведет наблюдение, сообщает BBC Украина.

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По "сообщениям, которые заслуживают доверия, происходит перемещение людей внутри Донецкой и Луганской областей... в том числе примерно 15 тысяч человек бежали из Славянска", - сказала госпожа Амос, которую цитирует агентство AFP.

В мае ООН уже публиковала данные о том, что с момента начала кризиса в Украине около 10 тысяч людей потеряли постоянное жилье, однако тогда речь шла преимущественно о крымских татарах.

С тех пор эпицентр событий переместился в Донецкую и Луганскую области, население которых сталкивается с обстрелами и перебоями с продовольствием.