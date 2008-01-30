Нардепы НУ-НС защищают Ющенко друг от друга

Член фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Игорь КРИЛЬ убежден, что заместитель руководителя фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ, будучи членом пропрезидентского блока, не должен давать публичные оценки решениям, которые приняты Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии УНИАН, комментируя слова Р.ЗВАРИЧА о его несогласии с президентским назначением Раисы БОГАТЫРЁВОЙ секретарем СНБО.

«Если Р.ЗВАРИЧ считает себя членом пропрезидентской политической силы, то я бы не советовал ему давать публичные оценки решениям, принятым главой государства», – заявил И.КРИЛЬ

«Если у него есть собственная точка зрения относительно этого назначения, то он имеет все возможности, чтобы высказать Президенту ее не публично. Учитывая то, что Р.ЗВАРИЧ советует своим коллегам 7 раз подумать, прежде чем что-то говорить, то, наверно, он лично 7 раз подумал. А если он обдумано заявляет о своем несогласии с решением главы государства, и делает это публично, то логично было бы открыто сказать, что он не считает себя членом пропрезидентской политической силы. Если же он делает такие заявления не подумав, то сейчас должен был бы публично извиниться», - сказал Р.КРИЛЬ.

Он также считает некорректными слова Р.ЗВАРИЧА по поводу создания единой партии на базе НУ-НС. «Когда Р.ЗВАРИЧ говорит о создании единой политической партии на основе какой-то общественной организации, то он должен был бы знать о том, что эта общественная организация, которая называется «ГАРТ», была создана не с целью выполнять политические функции, а для того чтобы обеспечить работой менеджеров, которые годами работали в «Нашей Украине», принимали участие в политических баталиях, а после выборов 2007 года им не нашлось работы в структурах этой политической силы. Р.ЗВАРИЧА как члена Президиума партии должен был бы волновать именно этот вопрос», – отметил он.

И.КРИЛЬ также сказал, что создание единой партии – это публичное обязательство лидеров всех политических сил, которые подписали соглашение о создании блока НУ-НС. По его словам, после того, как они стали депутатами, некоторые из них забыли об этом обещании избирателям и не хотят создавать единую партию, прикрываясь непонятными тезисами. “Если это не так, и они действительно хотят создать единую партию, но не могут, то пусть публично скажут о своей несостоятельности», – сказал И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, Р.ЗВАРИЧ в интервью газете “Дело” от 30 января заявил, что назначение Р.БОГАТЫРЁВОЙ на должность секретаря СНБО не воспринимается в их среде. "Скажу сразу, это назначение не воспринимается в нашей среде. Потому что, как вы и заметили, оно воспринимается как попытка внести определенный диссонанс в среду наших политических оппонентов", - сказал Р.ЗВАРИЧ. "Я не хотел бы думать, что Президент именно из таких соображений назначил Раису Васильевну секретарем СНБО. Мне его решение непонятно", - сказал он.

Он также считает, что невозможно создавать единую партию на основе партии главы секретариата Президента Виктора БАЛОГИ "ГАРТ". "Я вообще не вижу ее в качестве партии. Я предполагаю, что Виктору Ивановичу (БАЛОГЕ) могут сказать, что эта организация может быть использована ими как плацдарм для создания партии. Но доказательств этого у меня нет", - сказал он. "Почему я считаю, что у кого-то есть объективные обстоятельства так считать? Пока никто нам не объяснил, для чего создан "ГАРТ". У нас есть четкая позиция Президента: девять партий, которые создали блок, должны создать новую политическую силу", - отметил он.