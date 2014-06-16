По звонку руководства: российский журналист объяснил, откуда берутся фосфорные бомбы над Донбассом

Запись выложена на видео хостинг youtube пользователем Дмитрий Субботин.

По словам журналиста, они провели месяц в Украине, работали сначала в Киеве, потом на территории Донбасса.

"Мы снимали сюжеты о военных действиях, о том. как... ну, собственно говоря, о том, как живут люди", - рассказал Давыдов.

При этом, отвечая на вопрос о материалах об обстреле Славянска из реактивных систем залпового огня, журналист заявил, что работал не в Славянске, а в Донецке, но "по звонку руководства" мог сказать, что Славянск обстреливали из "Градов".

"По звонку руководства, по звонку наших редакторов - они звонят, говорят, что вот, соответственно, нужно сказать в сюжете. что обстреляли из "Града", что вот были там фосфорные бомбы. Картинки такой у меня нет. потому что я нахожусь в Донецке, а не Славянске, и как они перекрывали, какой картинкой, я не знаю", - признался Давыдов.

Также журналист заявил, что не смотрит свои готовые репортажи, которые выходят на канале, и признал, что "фосфорной" бомбардировки Славянска не было.

Напомним, телеканал "Звезда" 12 июня сообщил о бомбардировке украинской авиацией Семеновки на окраине Славянска фосфорными бомбами. Сюжет был проиллюстрирован видеозаписью, сделанной в Ираке в 2004 году.

Задержанные сотрудники "Звезды" сегодня были переданы российскому военному атташе в Днепропетровске.