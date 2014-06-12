Российские СМИ выдали видео обстрела Ирака как бомбардировку населения украинскими силовиками

По данным группы «Информационное Сопротивление», российские СМИ, освещая события на Востоке Украины, в очередной раз прибегли к искажению фактов и использованию видеоматериалов многолетней давности, не имеющих никакого отношения к проводимой антитеррористической операции.

Об этом сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Так, сегодня, 12 июня 2014 года, российские СМИ распространили информацию о том, что украинские силовики якобы использовали фосфорные бомбы против мирного населения. В подтверждение этого российское ТВ использовало кадры, снятые в 2004 году в городе Эль-Фаллуджа, Ирак", - написал он.

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Кроме того, он подчеркнул, что в течении последнего времени российские СМИ сообщали о якобы имеющихся фактах применения украинскими войсками против мирного населения систем залпового огня «Град».

"Эта информация так же не соответствует действительности. Нет ни одного, документально зафиксированного факта использования силами АТО системы «Град»", - сообщает Тымчук.

Тымчук резюмирует, что все эти домыслы тем более удивительны, учитывая то обстоятельство, что именно российские войска использовали установки «Град» для нанесения ударов по городам Чечни.

"В результате погибли десятки тысяч мирных жителей. Об этих фактах хорошо известно мировому сообществу, они зафиксированы на многочисленных фото и видеоматериалах", - заключил он.

Ниже приводим видео-оригинал бомбардировки в Ираке.