Задержанных сотрудников канала "Звезда" отдали российскому атташе

Задержанных 14 июня на Днепропетровщине российских журналистов телеканала «Звезда» корреспондента Евгения Давыдова и звукоинженера Никиту Конашенкова сегодня заместители председателя Днепропетровской облгосадминистрации Святослав Олийнык и Геннадий Корбан передали помощнику военного атташе Российской Федерации в Украине Эдуарду Белашеву.

Как передает корреспондент УНИАН, передача состоялась в помещении Днепропетровской ОГА в присутствии многочисленных представителей прессы.

Во время передачи врач областного медицинского центра сообщил, что в процессе медицинского осмотра после задержания российские журналисты не имели жалоб на свое здоровье и самочувствие. В то же время, по словам врача, у задержанных были обнаружены синяки под глазами 5-дневной давности.

Читайте такжеРоссийские журналисты шпионили в Украине под видом финнов«Эти телесные повреждения были получены 13 июня в Донецке во время драки в ресторане", - зачитал по просьбе заместителей председателя Днепропетровской ОГА свое письменное объяснение журналист Давыдов.

Российские журналисты также заявили (в том числе в письменной форме), что не имеют претензий к «Правому сектору» и власти Днепропетровской области. По их словам, все время после доставки в Днепропетровск они проживали в гостинице «Астория» и на условия содержания и питания в них жалоб нет. Наоборот, они благодарны.

Давыдов заявил, что хочет скорее домой, где не был уже два месяца. Он сообщил, что не хочет никаких наград в РФ за командировку в восточную Украину.

Помощник военного атташе Белашев также не высказал претензий к украинской власти.

Как сообщал УНИАН, 14 июня, бойцы «Правого сектора» задержали возле Покровского блокпоста на Днепропетровщине двух журналистов официального телеканала вооруженных сил России «Звезда» - граждан России и двух жителей Донецкой области, которые за денежное вознаграждение перевозили иностранцев до Днепропетровска.

По информации «Правого сектора», у российских журналистов найдены данные о их контактах «с наемниками и диверсантами из России, в частности с Александром Мажаевым, более известным под прозвищем "Бабай", которые не раз попадали в телесюжеты для российских новостей».

Кроме того, работники "Звезды" тайно снимали блокпосты украинской армии, после чего соответствующие данные попадали в Москву и вооруженных сепаратистов.

Задержанные были переданы сотрудникам управления СБУ в Днепропетровской области для установления всех их связей с координаторами ДНР и российскими наемниками.

Телеканал "Звезда" принимает активное участие в создании пропагандистских антиукраинских "фейков". Так, утром 12 июня на сайте канала была распространена новость о том, что украинские силовики якобы использовали фосфорные бомбы против мирного населения. В подтверждение этого "Звезда" использовала кадры, снятые в 2004 году в городе Эль-Фаллуджа, Ирак.