Во время консультаций Порошенко с лидерами фракций будут обсуждаться кадровые вопросы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель фракции “Батькивщина” Сергей Соболев, отвечая на вопрос по поводу якобы существования представления президента Украины относительно новой кандидатуры на должность главы Министерства обороны.

Он отметил, что в настоящее время такого представления нет, скорее всего, поскольку если бы оно было, то председатель Верховной Рады Александр Турчинов сообщил бы об этом.

“Сегодняшние консультации с председателями фракций это как раз и будут те консультации, которые будут предусматривать кадровые вопросы”, - отметил Соболев. Он сказал, что эти консультации будут проходить с участием президента Украины.Читайте такжеПорошенко утвердил новый состав СНБО

Он также сказал, что во время этих консультаций может обсуждаться и вопрос относительно нового состава ЦИК.

“По состоянию на эту минуту нет пока что общей позиции, когда бы полный состав ЦИК был предложен”, - отметил Соболев. При этом он напомнил, что “это право президента Украины подавать кандидатуры по предложениям соответствующих фракций. Я думаю, что сегодня консультации с президентом, в том числе, будут касаться и этого вопроса”.