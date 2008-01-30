Симоненко кажется, что Ющенко готов возобновить членство в Компартии

“Слушая Ющенко, когда тот произносит “социальные инициативы”, кажется, что он готов возобновить свое членство в Компартии”. Об этом сказал лидер украинских коммунистов Петр Симоненко, сообщает пресс-служба КПУ.

“Исходя из того, какие социальные инициативы выдвигает президент Ющенко, в частности, гарантирование молодежи первого рабочего места, обеспечение молодежи жильем и тому подобное, он очень тщательным образом ознакомился со всеми предвыборными программами КПУ и опытом партии относительно реализации социальной политики в Советской Украине, много чего из этого украл, но, к сожалению, не собирается ничего выполнять, а использует только с целью получения поддержки избирателей в канун президентской гонки, которая уже фактически началась”, - заявил Петр Симоненко.

“Если бы они - “правые”, независимо от цвета флагов, о таком (либерализации финансово-экономической системы, отделении государства от граждан и подчинении органов власти и управления, начиная с Верховной Рады, Кабинету министров и вплоть до сельсоветов, нескольким националистически-олигархическим кланам, установлении диктатуры и всевластия коррупции) заявили, - получили бы на выборах гарбуза от украинского народа”, - убежден лидер коммунистов.

“Но, как говорится, можно обманывать долго, но нельзя бесконечно. Потому, убежден, люди, в конечном итоге, избавятся от тех химер, которые сейчас завладели их душами. И чем скорее это состоится, тем скорее мы вместе сможем выстроить действительно социальное государство – государство для людей, а не для кучки олигархов и националистических горлопанов”, - уверен Симоненко.