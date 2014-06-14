В Мариуполе расстреляли авто пограничников, трое военных погибли

Сегодня около 10.00 в Мариуполе в районе пост-моста обстреляли машину с пограничниками, в результате чего погибли два военнослужащих, есть раненые.

Как сообщает сайт "0629", неизвестные расстреляли из гранатомета фуру, в которой ехали пограничники. Автомобиль следовал в направлении границы. Стрельбу открыли из поселка Аджахи. На месте работают медики "скорой".

Движение транспорта перекрыто в районе пост-моста, площади Кирова и улицы Артема.

11.07 Возле автовокзала стоят 6 машин скорой помощи и обстрелянный автомобиль "Газель". Из газели вынесли тело мужчины в военной форме.

11.30 Известно, после того, как пограничники попали в засаду, они вызвали на подмогу батальон "Азов" И сейчас батальон зачищает Нижние Аджахи.

12.20 По предварительной информации Госпогранслужбы Украины- три погибших и четыре раненых, один из которых в тяжелом состоянии.

Видео засады, опубликованное террористами



