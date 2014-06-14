Порошенко созывает СНБО

Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны, а также поручил Кабинету министров предоставить помощь семьям военных и пограничников, которые погибли сегодня во время проведения антитеррористической операции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Украины.

"Все, кто причастен к циничному террористическому акту такого масштаба, обязательно будут наказаны. Украине нужен мир. Однако террористы получат адекватный ответ", – заявил глава государства.

Также в воскресенье, 15 июня, в Украине объявлен день траура.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июня, около 1.10 во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное дело по статье «теракт».

Сегодня же в Мариуполе в результате обстрела колонны транспорта трое пограничников погибли и четверо получили ранения. Колонна попала под обстрел из автоматов и гранатомета на окраине города, вблизи завода "Азовсталь".



