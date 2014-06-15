Ромпей выразил соболезнования Украине и призвал РФ прекратить поддержку терроризма

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в субботу в Брюсселе.

"Сегодня, после крушения военного самолета, который транспортировал 49 человек, я хотел бы выразить мои искренние соболезнования украинскому народу и правительству за всех погибших в драматическом насилии, которое поразило восточные регионы страны и продолжает ухудшаться", - сказал Ромпей.

Президент Совета ЕС убежден, что в то время, как "законная сила всегда должна использоваться со сдержанностью, нет сомнений в том, что украинское правительство имеет обязательство навести порядок в пределах своих границ". "Нет никаких сомнений, что вооруженные боевики, которые запугивают и нарушают жизнь граждан Украины, получают внешнюю поддержку, включая поставки оружия и усиления иностранными боевиками", - убежден он.

В этой связи Ромпей заявил, что Россия, как "соседнее государство, несет основную ответственность в обеспечении того, чтобы немедленно прекратить любые поставки и внешнюю поддержку через ее границы". "Любое другое поведение и публичная двусмысленность относительно того, что происходит, не совместимы с международными обязательствами России в рамках ОБСЕ или ООН", - подчеркнул президент Совета ЕС.