Журналисты получили полный перечень военных экипажа сбитого террористами Ил-76

Журналисты получили полный перечень погибших военных в Луганске.

В трагедии в Луганске погибли 49 человек, говорится в сюжете ТСН.19:30. Запорожье: Александр Белый (1976 г.р.), командир экипажа, гвардии полковник Михаил Дьяков (1968 г.р.), руководитель воздушно-огневой тактической подготовки, гвардии майор Игорь Скачков (1977 г.р.), штурман авиационной эскадрильи, гвардии капитан Сергей Телегин (1971 г.р.), руководитель техническо-эксплуатационной службы авиационной эскадрильи, гвардии капитан Владимир Буркавцов (1976 г.р.), бортовой авиатехник, гвардии старший лейтенант Александр Козолий (1984 г.р.), старший бортовой авиатехник, гвардии старший лейтенант Олег Павленко (1971 г.р.) , старший техник, гвардии старший лейтенант Александр Ковалик (1972 г.р.), старший воздушный стрелок, гвардии прапорщик Виктор Ментус (1982 г.р.), старший воздушный радист, гвардии прапорщик Днепропетровщина Сергей Шумаков, старший стрелок, сержант Виталий Бондаренко, гранатометчик ,солдат Юрий Ковальчук , командир боевой машины, сержант Денис Каменев, стрелок-помощник гранатометчика, старший солдат Валерий Алтунин, командир взвода, старший лейтенант Павел Левчук, стрелок-зенитчик, солдат Павел Коснар, командир отделения, младший сержант Сергей Добропас, стрелок-зенитчик, старший солдат Тарас Малышенко, стрелок-зенитчик, солдат Анатолий Горда, старший механик-водитель, старший солдат Руслан Кулибаба, водитель-заправщик, сержант Антон Самохин, слесарь-монтажник, старший солдат Андрей Шульга, солдат Андрей Дмитренко, солдат Артем Скалозуб, старший наводчик, старший солдат Артем Санжаровець, старший солдат Сергей Мирошниченко, старший наводчик, старший солдат Евгений Резников, командир орудия, сержант Константин Авдеев, старший наводчик, старший солдат Сергей Лисной, механик-водитель, солдат Олег Коренченко, солдат Сергей Москаленко, солдат Илья Гайдук, солдат Валерий Грабовой, заместитель командира батареи, старший лейтенант Сергей Манулов, техник, старший прапорщик Александр Котов, стрелок-зенитчик, солдат Сергей Шостак, стрелок-зенитчик, старший солдат Антон Кузнецов, стрелок-зенитчик, старший солдат Сергей Кудрявый, командир отделения, младший сержант Александр Авраменко, стрелок-зенитчик, солдат Станислав Дубяга, стрелок-зенитчик, солдат Павел Никонов, стрелок-зенитчик, солдат Владислав Кива, водитель-машинист заправочной машины, младший сержант Кировоградщина Виталий Бабан, командир отделения, сержант Донетчина Сергей Кривошеев, механик-водитель, солдат Ростислав Проньков, солдат Луганщина Игорь Токаренко, механик-водитель, солдат Харьковщина Сергей Гончаренко, командир орудия, младший сержант Херсонщина Олег Лефинцев, водитель-заправщик, старший солдат Львовщина Виталий Кобель, заместитель командира батареи-инструктор ПДП, старший лейтенант

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