Коалиция заставит Януковича отвечать за прогулы Ахметова?

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления «О внесении изменений и дополнений в Регламент Верховной Рады Украины (относительно порядка регистрации участников пленарных заседаний)», авторами которого являются народные депутаты Украины из фракции БЮТ Святослав ОЛИЙНЫК и Андрей ПОРТНОВ.

Как сообщил в интервью УНИАН С.ОЛИЙНЫК, данным проектом постановления предлагается внести изменения в статью 26 Регламента Верховной Рады Украины, которая регулирует вопрос регистрации участников и ведения пленарных заседаний Верховной Рады. По его словам, в частности, предусмотрено, что в случае отсутствия народного депутата более чем 20 дней на пленарных заседаниях Верховной Рады, руководитель депутатской фракции, в состав которой входит такой народный депутат, должен лично сообщить на пленарном заседании Верховной Рады о причинах такого отсутствия.

Проектом также предусмотрено, что в случае отсутствия народного депутата более чем 20 дней на пленарных заседаниях Верховной Рады в нарушение требований статьи 78 Конституции Украины, руководитель депутатской фракции, в состав которой входит народный депутат, лично сообщает на пленарном заседании Верховной Рады о наличии или отсутствии личного заявления такого народного депутата о сложении им депутатских полномочий. Отсутствие такого заявления в свою очередь является основанием для рассмотрения вопроса о невыполнении этим народным депутатом требований пункта 5 части второй статьи 81 Конституции Украины в порядке, установленном статьей 218 Регламента.

С.ОЛИЙНЫК отметил, что на сегодня достаточно актуальным является вопрос организации работы Верховной Рады Украины, и, в частности, вопрос присутствия народных депутатов на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины, поскольку “отдельные народные депутаты почти не появляются на заседаниях Верховной Рады Украины, что является неуважением к избирателям”. Он отметил, что, в частности, народный депутат Ринат АХМЕТОВ из фракции Партии регионов вообще “редко появляется в сессионном зале”. При этом он не отрицал, такие же депутаты есть и во фракциях коалиции. По его словам, для коалиции не является проблемой, когда такие депутаты будут лишены полномочий, поскольку в “списках кандидатов от НУ-НС и БЮТ есть много желающих работать в парламенте”. С.ОЛИЙНЫК отметил, что принятие данного постановления позволило бы или заставить работать, или избавиться от тех народных депутатов Украины, которым “необходим депутатский статус”, а основное место их работы в бизнес-структурах.

На вопрос, насколько реальным является принятие такого решения в зале, С.ОЛИЙНИК ответил, что “прогнозы пессимистические”. Он отметил, что данный проект является депутатской инициативой и он не согласовывался, в частности, с председателем Верховной Рады Украины, который высказывается за наведение порядка относительно работы народных депутатов и их присутствия на сессионных заседаниях.