В АТО удивлены заявлениями России о якобы нарушении ее границы со стороны Украины
20:01, 13 июня 2014Политика
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В АТО удивлены заявлениями России о якобы нарушении ее границы со стороны Украины.
В РФ считают, что Украина нарушила их границу / УНИАН
Руководитель пресс-центра антитеррористической операции Владислав Селезнев написал на своей странице в Facebook: “Удивлен сообщением РФ о БТР или БМП, которые появились на территории РФ”.
“Странным образом эта информация появилась через несколько часов после того как мы сообщили о незаконном пересечении границу российским вертолетом огневой поддержки Ми-35”, - отметил он и добавил, что в настоящее время информация о пересечении границы проверяется.
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Как известно, сегодня некоторые российские СМИ, ссылаясь на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова написали о якобы нарушении российской границы украинскими военнослужащими.
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