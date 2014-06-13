В АТО удивлены заявлениями России о якобы нарушении ее границы со стороны Украины.

Руководитель пресс-центра антитеррористической операции Владислав Селезнев написал на своей странице в Facebook: “Удивлен сообщением РФ о БТР или БМП, которые появились на территории РФ”.

“Странным образом эта информация появилась через несколько часов после того как мы сообщили о незаконном пересечении границу российским вертолетом огневой поддержки Ми-35”, - отметил он и добавил, что в настоящее время информация о пересечении границы проверяется.

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Как известно, сегодня некоторые российские СМИ, ссылаясь на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова написали о якобы нарушении российской границы украинскими военнослужащими.