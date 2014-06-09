В Петербурге прошла серия одиночных пикетов в поддержку арестованного ФСБ режиссера

Для этого они вышли на серию одиночных пикетов к Дому кино на Караванной улице в Петербурге., сообщает сайт Крым.Реалии.

В руках у активистов были плакаты: «Свободу кинорежиссёру Олегу Сенцову!», «Ищите террористов в Донецке и Луганске!», «Лучше отказаться от патриотизма, чем от совести».

«Мы хотим рассказать людям о том, что произошло с Олегом Сенцовым, потому что сегодня мало кто об этом знает, – говорит одна из организаторов акции, активистка «Солидарности» Людмила Дубовая. – Меня удивило, насколько хорошо на этот раз реагировали люди на наши плакаты – многие выражали сочувствие, многие расспрашивали, желая узнать больше, и даже те, кто был с нами не согласен, выражал свою точку зрения не агрессивно, не пытаясь нас оскорбить или вырвать плакат, как это, к сожалению, иногда случается».

В ходе акции активисты раздавали листовку «Свободу украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову!» В ней можно было прочесть о том, что о судьбе участника 30 международных кинофестивалей, автора фильма «Гамер», награжденного призом Роттердамского кинофестиваля, сторонника Евромайдана и противника присоединения Крыма к России, отца двоих детей Олега Сенцова ничего не было известно несколько недель, и только недавно его друзья и близкие узнали, что он находится в Лефортово и обвиняется в терроризме.

Читайте такжеМИД Украины требует от власти РФ немедленно освободить режиссера Сенцова«Кинорежиссера обвиняют в том, что он, будучи членом «Правого сектора», планировал в ночь с 8 на 9 мая в Симферополе взрывы самодельных бомб возле мемориала «Вечный огонь» и памятника Ленину. Никаких взрывов не было. Олег никогда не состоял в «Правом секторе», да и самого «Правого сектора» никогда не видел в Крыму. Тем не менее, от Олега требуют признания в несовершенных преступлениях. По словам адвоката Олега Сенцова, во время задержания он был подвергнут пыткам», – говорится в листовке, которая заканчивается словами: «Добиться освобождения Олега Сенцова – дело нашей совести и чести».

Пикеты «Солидарности» прошли спокойно, полиция проведению акции не мешала.

Напомним, украинского кинорежиссера Олега Сенцова задержала ФСБ РФ в оккупированном Крыму, обвинив его в организации терактов и принадлежности к "Правому сектору". С Сенцовым задержаны левый активист, антифашист Александр Кольченко, фотограф Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний. Двое последних, по данным российских СМИ, дали признательные показания, тогда как Сенцов и Кольченко свою вину отрицают.

В "Правом секторе" выразили сожаление, что ни один из похищенных российской спецслужбой людей не является членом организации.