Альмодовар, Занусси и другие кинорежиссеры призывают Путина гарантировать безопасность Сенцова

Ведущие европейские кинорежиссеры обратились к президенту РФ Владимиру Путину и другим российским высокопоставленным должностным лицам с призывом гарантировать безопасность украинского режиссера Олега Сенцова, подозреваемого в подготовке терактов в Крыму.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на письмо кинематографистов, обнародованное на официальном сайте Европейской киноакадемии.

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Педро Альмодовар, Кшиштоф Занусси, Вим Вендерс, Анджей Вайда и другие их коллеги призывают не скрывать местонахождение Сенцова, предъявить ему четкие обвинения в соответствии с законом или освободить. Они просят расследовать обстоятельства задержания коллеги сотрудниками ФСБ и в случае нарушения прав задержанного привлечь виновных к ответственности.

Как сообщал УНИАН, 11 мая сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе украинского режиссера, активиста Майдана Сенцова. Его обвиняли в подготовке терактов.

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В ФСБ заявили, что в аннексированном Россией Крыму задержаны члены "диверсионно-террористической группы" "Правого сектора", и основной целью преступной деятельности группы было осуществление диверсионно-террористических актов в Симферополе, Ялте и Севастополе, а в дальнейшем уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач".

В «Правом секторе» опровергли заявление ФСБ о подготовке терактов в Крыму и о связи с организацией Сенцова.

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30 мая МИД Украины заявил, что считает подозрения о якобы участии Сенцова и других граждан Украины, задержанных сотрудниками ФСБ РФ 11 мая в Симферополе, в подготовке террористического акта «абсурдными, безосновательными и юридически необоснованными».