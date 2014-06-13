Le Parisien: В Донецке взорвался автомобиль, принадлежащий лидерам ополченцев

В статье под названием «В Донецке взорвался автомобиль, принадлежащий лидерам ополченцев» во французской газете Le Parisien сообщается о том, что в четверг в Донецке был взорван автомобиль лидера ополченцев Дениса Пушилина. В результате взрыва погибли двое его соратников, еще двое были ранены.

Самого Дениса Пушилина в автомобиле в момент взрыва не было. «Один из тех, кто был ранен в результате взрыва (...) скончался в больнице», – сообщила пресс-служба сепаратистов в Twitter. Чуть позже было добавлено, что «второй умер в больнице после теракта перед зданием правительства (самопровозглашенной) Донецкой Народной Республики».

Сильный взрыв прогремел в центре Донецка примерно в 22:00 по местному времени. За ним последовал ряд других менее сильных взрывов, напоминающих артиллерийский обстрел. Штаб-квартира сепаратистов расположена в бывшем здании ОГА в центре шахтерского города Донецка.

Порошенко рассказал Путину о своем мирном плане по урегулированию ситуации на востоке

В то время как на востоке Украины продолжается противостояние между украинской армией и пророссийскими сепаратистами, Президент Петр Порошенко представил Владимиру Путину свой мирный план по урегулированию ситуации на востоке страны, где продолжается восстание. Это был первый «существенный» диалог между лидерами обеих стран, первый разговор после короткой встречи во Франции на прошлой неделе, которая дала надежду на мир.

Два лидера «говорили о мерах, которые нужно принять, чтобы обеспечить прекращение огня и найти решение для мирного выхода из кризиса». Несколькими часами ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз осудил «отсутствие какого-либо прогресса в урегулировании конфликта», а также продолжение «репрессивной операции», которую ведут украинские власти для того, чтобы подавить пророссийское восстание.

«Советские» танки на украинской земле?

Петр Порошенко заявил о предполагаемом вторжении трех танков на территорию Украины. «Он назвал эту ситуацию неприемлемой», – написал его пресс-секретарь на своей странице в Facebook, ссылаясь на информацию о том, что три танка советской эпохи въехали на территорию Украины из России. Москва отрицает этот факт.