Боевики требуют от и.о. мэра Снежного согласиться на перевозку 16-ти детей-сирот в РФ

Об этом говорится в сообщении пресс-слуби Уполномоченного Президента Украины по Правам Ребенка.

"По информации источников, которым мы доверяем, сейчас представители так называемой Донецкой народной республики давят на исполняющего обязанности мэра города Снежного Донецкой области, требуя предоставить задним числом согласие на пересечение границы с Россией 16-ти детей-сирот из местного детского дома. На возражения государственных служащих о противозаконности подобных действий террористы угрожают оружием", - говорится в сообщении.Читайте такжеВ России пообещали вернуть 16 сирот, незаконно вывезенных боевиками из Украины - генконсул

Напомним, вчера, 12 июня, шестнадцать детей-сирот и лишенных родительской опеки из Снежного были незаконно вывезены вооруженными представителями "ДНР" в Россию и находятся в настоящее время в Ростовской области РФ, в санатории. Девять детей с мамой, которые были в составе той же группы, по причине категорическоого отказа находиться на территории РФ, были отпущены российскими пограничниками на родину.