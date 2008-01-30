Герман пугает Зварича мусорником

Народный депутат от Партии регионов Анна Герман выразила возмущение комментарием Романа Зварича (НУ-НС).

“С удивлением прочитала в средствах массовой информации высказывание народного депутата Украины от помаранчевой коалиции Романа Зварича. Поразили и содержание, и форма высказывания представителя демократии. Трудно представить, что воспитанный на американских принципах свободы, этот политик не понимает, что демократия предусматривает право оппозиции свободно высказаться. А также в свободных странах (а я считаю, что мы живем именно в таком государстве) власть, как правило, не раздает темники оппозиции, и не диктует ей темы для комментариев”, - отмечает Герман.

Регионалка намекает на “возможные пробелы в образовании” своего оппонента: «...я удивлена, что господин Зварич позволил себе в достаточно не свойственной для человека с западным воспитанием форме комментировать мою позицию. Хотелось бы быть далекой от мысли о том, что причиной простецких высказываний вроде „чесать языком” являются определенные пробелы в образовании профессора Зварича. Мне жаль, если это так”.

Народный депутат подчеркнула: “если помарачевая власть будет нарушать права русскоязычных граждан Украины, если будет гробить экономику, портить отношения с соседями, если не будет выполнять обещаний и не придерживаться принципа „закон – один для всех”, если будет продолжаться нарушение закона, топтание по Конституции, то оппозиция вместе с украинским народом выбросит оранжевую власть на мусорник истории на досрочных президентских и парламентских выборах”, цитирует Герман пресс-служба Партии регионов.