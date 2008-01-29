Зварич посоветовал Анне Герман меньше ляпать языком

“Не всегда то, что хочется – можно. Для провозглашения внеочередных выборов парламента, а тем более Президента, должны быть выполнены определенные предпосылки, определенные Конституцией Украины. По меньшей мере, должны быть досрочно прекращены полномочия или ВР, или Президента», - так нунсовец Роман Зварич прокомментировал официальному сайту блока “Наша Украина – Народная Самооборона” слова Анны Герман о том, что ПР может инициировать внеочередные выборы ВР и Президента.

«Ситуация с ВР на сегодня выглядит значительно проще, чем полтора года тому назад. Тогда в результате тотальной коррупции в высшей законодательной ветви власти, наступил парламентский кризис: депутаты в индивидуальном порядке начали переходить из оппозиционных фракций в тогдашнюю коалицию. Сейчас, чтобы досрочно прекратить полномочия ВР, одна из двух фракций, что входит в правящую коалицию, должна была бы принять решение о своем выходе из коалиции. Могу заверить, что наша фракция не собирается этого делать. Я уверен, что это не состоится до самого конца каденции ВР», - отметил Зварич.

«Досрочное прекращение полномочий Президента возможно в одном из четырех случаев, предусмотренных Конституцией. Это – заявление Президента о сложении полномочий, его преждевременная смерть, прекращение полномочий в связи с состоянием здоровья или в порядке импичмента. Понятно, что любой из этих поводов сейчас исключен», - отдельно подчеркнул политик.

«Мой совет тем, кто говорит о досрочных выборах – меньше ляпать языком, а больше работать в интересах народа и государства. Когда не знаешь, что делать – начинаешь говорить Бог знает что. Сейчас эта болезнь начинает распространяться в Парламенте», - считает Зварич.