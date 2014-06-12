На территории Луганской области провозгласили еще одну "республику"

03:11, 12 июня 2014
Политика
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В Лисичанске Луганской области две группы террористов, ранее представлявшие "Луганскую народную республику", не поделили власть.

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"Произошел конфликт, в результате местные бандиты выгнали заезжую братву из Луганска. Победители долго не совещались и в тот же день приняли решение – провозгласить Лисичанскую народную республику", - пишет издание InfoResist.

Кто возглавит это новообразование пока не известно. В то же время войну киевским властям представители "Лисичанской народной республики" уже объявили.

По информации издания, о своих, независимых от Луганска республиках, уже начали задумываться и в других городах области.

Ранее сообщалось, что в Лисичанске боевики захватили здание ремонтно-наладочного управления, которое находится в самом центре города, в непосредственной близости от жилых домов, и размещают на крыше здания снайперов.

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