Миссия ОБСЕ останется в Луганске и продолжит мониторинг
17:30, 11 июня 2014Политика
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ остается в Луганске. Она не прекращала свою деятельность и продолжает мониторинг.
ОБСЕ передумала прекращать работу миссии в Луганске / фото Facebook ОБСЕ
Об этом говорится в сообщении мониторинговой миссии ОБСЕ в "Твиттере". "В ответ на запросы средств массовой информации наша команда остается в Луганске", - говорится в сообщении.
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Там же подчеркивается, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ "не приостанавливала деятельность и продолжает мониторинг".
Напомним, что в обнародованном сегодня отчете ОБСЕ отмечалось, что в связи с мерами безопасности специальная мониторинговая миссия перестает отслеживать ситуацию в Луганске.
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