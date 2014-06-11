Миссия ОБСЕ останется в Луганске и продолжит мониторинг

Об этом говорится в сообщении мониторинговой миссии ОБСЕ в "Твиттере". "В ответ на запросы средств массовой информации наша команда остается в Луганске", - говорится в сообщении.

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Там же подчеркивается, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ "не приостанавливала деятельность и продолжает мониторинг".

Напомним, что в обнародованном сегодня отчете ОБСЕ отмечалось, что в связи с мерами безопасности специальная мониторинговая миссия перестает отслеживать ситуацию в Луганске.