Пискун призывает руководство страны вести максимально прозрачный диалог с РФ по ситуации на востоке

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун призывает руководство страны вести максимально прозрачный диалог с Россией по деэскалации ситуации на востоке Украины.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Призываю все стороны этих переговоров – правительство Украины, Администрацию президента - сделать их максимально открытыми и доступными для граждан Украины и России», - отметил Пискун.

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Он считает, что должна быть обнародована повестка дня этих переговоров и то, на основе чего они происходят, какие аргументы выдвигают стороны и по каким позициям договоренности возможны.

«Наша страна уже проводила один раз переговоры с Россией - Янукович летал в Ялту. И на эти переговоры, на которые его отправляла вся страна как представителя народа Украины, кончились тем, что мы отвернулись от Европейского Союза», - отметил Пискун.

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Экс-генпрокурор подчеркнул, что больше такого допустить нельзя.

«Народ Украины должен знать, о чем руководство страны разговаривает с агрессором», - добавил Пискун.