Все колонии Донетчины обеспечены продовольствием - ГПтС

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ГПтС в связи с появлением в СМИ комментариев так называемого «премьер-министра» самопровозглашенной «ДНР» Александра Бородая относительно возможного бунта в учреждениях исполнения наказаний в Донецкой области из-за неспособности пенитенциариев выполнять ряд важных задач.

«С целью объективного информирования общества о состоянии дел в подчиненных органах и учреждениях руководство Государственной пенитенциарной службы Украины официально сообщает, что все учреждения исполнения наказаний, которые принадлежат к сфере управления Гпс Украины функционируют в соответствии с действующим законодательством Украины с децентрализованной организацией и координацией основных направлений деятельности», - заявили в пресс-службе.

Читайте такжеВ ГПтС отрицают, что выпускали узников из колоний на подмогу "титушкам"«Никаких полномочий относительно охраны, надзора и безопасности, как и продовольственного обеспечения осужденных, отбывающих наказание в учреждениях данного региона, никто представителям самопровозглашенной «ДНР» не делегировал», - добавили в Гнау.

«В настоящее время все пенитенциарные учреждения области в полной мере обеспечены продовольствием. В учреждениях исполнения наказания и следственных изоляторах организовано трехразовое горячее питание согласно утвержденным на государственном уровне нормам и требованиям. Выдача основных продуктов для питания спецконтингента проводится на 100% с учетом замен», - говорится в сообщении.

Вместе с этим, признали в ГПтС, действительно существует проблема со своевременным качественным медицинским обслуживанием заключенных и осужденных, в первую очередь тех, которые нуждаются в госпитализации в медицинские учреждения Минздрава Украины.

«В связи с особенностями транспортных перевозок в области, перекрытием сепаратистами автомагистралей значительно усложняется ситуация с предоставлением указанным лицам необходимой медицинской помощи», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеЧасть заключенных из колоний в Крыму переведут в Киев - СМИВ то же время, как уверяют в пресс-службе, «руководством ГПтС Украины и территориального органа управления принимаются все возможные меры для обеспечения надлежащего функционирования учреждений исполнения наказаний, удовлетворения потребностей и прав граждан, отбывающих наказание в учреждениях Донецкой области».

Подобные же заявления, распространенные сегодня лидерами самопровозглашенной государства, руководство ГПтС Украины расценивает как «провокацию для территориальной громады и манипуляции с новоизбранной властью, чтобы создать вероятную общественную угрозу и в дальнейшем оправдать свои неправомерные действия», подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, один из лидеров донецких сепаратистов Бородай заявил, что на территории Донецкой области много колоний отрезаны от источников снабжения продовольствием.

Читайте такжеВ Донецке боевики напали на дежурную часть исправительной колонии«Мы не можем обеспечить все эти места заключения продовольствием вследствие того, что вокруг этих тюрем и зон идут боевые действия. В этих зонах случаются вспышки туберкулеза. Есть туберкулезная зона - она в Донецке находится, куда должны поступать все, кто заболел туберкулезом в других местах заключения. Сейчас сотрудники, что охраняют эти зоны, не в состоянии организовывать эти перевозки. Они просто боятся это делать», - заявил Бородай, добавив, что охрана этих зон может разбежаться, поскольку многие сотрудники уже освобождаются.

«Если «зоны встанут» - поднимется бунт... Нас это очень сильно беспокоит», - резюмировал он.

На территории Донецкой области действуют 15 исправительных колоний.