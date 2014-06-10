The Guardian: Украина начала переговоры с Россией по ситуации на востоке и по газу

В статье под названием «Украина начала переговоры с Россией для того, чтобы урегулировать ситуацию на востоке и предотвратить сокращение поставок газа» в британской газете The Guardian говорится о том, что Украина начала переговоры с Россией по двум направлениям: предотвращение сокращения поставок газа и прекращение кровавого сепаратистского восстания к концу недели.

Встречи в Брюсселе и Киеве являются вызовом для нового президента Петра Порошенко, который заявил о своей приверженности Европе и пообещал сохранить территориальную целостность бывшей советской республики.

48-летний кондитерский магнат и опытный политик пообещал поздно вечером в воскресенье положить конец в течение недели противостояниям в экономически важном восточном регионе, которые унесли более 200 жизней.

После принятия присяги в субботу, пятый украинский президент подтвердил, что Киев подпишет историческое соглашение об ассоциации с ЕС, которое, наконец, позволит Украине вырваться из сферы влияния России, уже до конца месяца.

Но восстание, которое длится уже восемь недель, и которым руководит Россия, как считают украинское правительство и Запад, продолжилось с прежней силой в минувшие выходные.

Украинские военные сообщили, что боевики совершили ряд неудачных нападений на международный аэропорт в Луганске, который находится недалеко от российской границы. В прошлом месяце боевикам удалось ненадолго захватить главный аэропорт в Донецке.

Обстрел с помощью тяжелой артиллерии и бомбардировки с воздуха продолжились и в форпосте повстанцев, Славянске, промышленном городе, где проживает около 120 тыс. человек, многие из которых прятались в подвалах в течение многих недель.

Представители украинской армии также сказали, что пророссийские боевики взяли в плен несколько солдат в ту же ночь.

«Некоторые солдаты находились на поле боя, а остальные были похищены», – написал пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

«Мы все еще изучаем детали того, что произошло».

Переговоры по газовым вопросам состоялись в Брюсселе при посредничестве представителей ЕС накануне последнего дня срока, отведенного Россией для Украины для покрытия долга, который составляет почти 3,2 млрд. евро, в случае непогашения которого Россия грозилась прекратить поставки газа в Украину.

Около 15% российского газа поступает в Европу через территорию Украины – эту зависимость страны-члены ЕС пытались уменьшить после газовых конфликтов 2006 и 2009 гг.

Но аналитики отмечают, что сокращение поставок в Украину может нанести удар по ее экономике, рост которой, по оценкам МВФ, сократится на 5% в этом году. Украина отказалась платить по счетам в знак протеста против решения России почти в два раза увеличить цену на газ после свержения в феврале пророссийского президента.

Как сообщили источники, всестороннее давление значительно увеличило шансы на то, чтобы компромисс был достигнут в понедельник.

«Есть большая вероятность того, что это действительно будет последняя встреча, на которой мы должны будем согласовать график платежей за уже поставленный газ», – сообщил российский источник, имеющий отношение к переговорам, московской газете Ведомости.

Украинский чиновник, пожелавший остаться неназванным, заявил, что ожидает от украинского энергохолдинга Нафтогаз немедленной оплаты в размере 730 млн. евро за газ, который Украина получила в течение последних двух месяцев прошлого года, добавив, что первоначальный взнос в размере 330 млн. евро должен быть оплачен за апрель и май.

Представители инвестиционного банка Москвы ВТБ Капитал сказали, что цена будущих поставок, вероятно, будет примерно 360 долл. за тысячу кубометров газа – это средняя цена между той, которую Украина платила раньше, и той, которую Россия установила после прихода к власти нового прозападного правительства.

Порошенко признал, во время принятии присяги, что конфликт на востоке Украины не может быть урегулирован без прямого участия России.

Обе стороны провели в воскресенье первый раунд переговоров, которые, по мнению украинского президента, должны проходить каждый день с участием представителя ОБСЕ – организации со штаб-квартирой в Вене, перед которой впервые поставили задачу обеспечить мир во время холодной войны.

После этой встречи Порошенко сказал, что боевые действия должны быть прекращены на этой неделе. «Для меня каждый день, когда умирают люди, когда Украина платит такую ​​высокую цену, является неприемлемым».

Политической пропагандой назвали его обещание сепаратисты, которые взяли под свой контроль десяток больших и маленьких городов и теперь ждут официального приглашения присоединиться к России.

«Мы продолжаем мобилизацию, подготавливая добровольцев для защиты Донецка», – сообщил самопровозглашенной вице-премьер региона Андрей Пургин российскому агентству Интерфакс.

Порошенко все еще не сообщил подробную информацию о том, что он намерен делать для того, чтобы заставить боевиков прекратить огонь, а также о том, собирается ли он полностью выводить украинские войска с востока.

Некоторые аналитики говорят, что препятствия, которые стоят перед Порошенко, являются слишком сложными, чтобы их можно было быстро преодолеть.

«Новый Президент Украины унаследовал огромные политические и экономические проблемы, и ситуация в стране скорее ухудшится, чем улучшится в 2014 г.», – сказал Крис Уифер из московской консалтинговой коспании Macro Advisory.