Порошенко назначил своим пресс-секретарем телеведущего Святослава Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко назначил Святослава Цеголко пресс-секретарем главы государства.

Соответствующий указ размещен на сайте президента. Святослав Цеголко - украинский тележурналист, телеведущий. С января 2007 года - ведущий программы «Время» на «5 канале».Читайте такжеБорис Ложкин назначен главой администрации президента В 2001 окончил факультет журналистики Львовского университета им. Ивана Франко. Признан лучшим репортером Оранжевой революции - премия «Телетриумф» (2005). С мая 2006 является шеф-редактором проектов 5 канала.

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