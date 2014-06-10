Порошенко назначил своим пресс-секретарем телеведущего Святослава Цеголко
14:35, 10 июня 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил Святослава Цеголко пресс-секретарем главы государства.
Фото с Facebook svyatoslav.tsegolko
Соответствующий указ размещен на сайте президента.
Святослав Цеголко - украинский тележурналист, телеведущий. С января 2007 года - ведущий программы «Время» на «5 канале».Читайте такжеБорис Ложкин назначен главой администрации президента
В 2001 окончил факультет журналистики Львовского университета им. Ивана Франко. Признан лучшим репортером Оранжевой революции - премия «Телетриумф» (2005). С мая 2006 является шеф-редактором проектов 5 канала.
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