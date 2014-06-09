В ЕК довольны решением Болгарии приостановить строительство «Южного потока»

В Европейской комиссии называют позитивным шагом решение болгарского премьер-министра Пламена Орешарски приостановить строительство «Южного потока».

Как передает корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом сказал, комментируя соответствующее решение, представитель Европейской комиссии Марк Грей (Mark Gray).

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«Позитивный шаг болгарского премьера - приостановить строительство «Южного потока» в Болгарии», - написал он на своей странице в Твиттере.