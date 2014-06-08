Евросоюз еще не готов принять в свой состав Украину - МИД Франции

Как сообщает «Немецкая волна», по словам главы французского МИДа, в Европе не согласны с тезисом президента Украины Петра Порошенко о том, что подписание Соглашения об ассоциации должно стать первым шагом к полноценному членству Украины в ЕС.Читайте такжеЕвроинтеграция может стать национальной идеей и объединить Украину - Порошенко

Вечером 7 июня в эфире французского телеканала i-Télé Фабиус сказал, что географически Украина расположена в Европе, но эта страна "должна поддерживать добрые отношения как с ЕС, так и с Россией".

Одновременно Фабиус высказал надежду, что вступление в должность Порошенко и его короткая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Нормандии могут стать началом деэскалации на Украине, отмечает AFP.

Фабиус представлял Францию на церемонии инаугурации нового президента Украины в Киеве 7 июня.