Евросоюз еще не готов принять в свой состав Украину - МИД Франции
Европейский Союз еще не готов к принятию в свой состав Украины, заявляет министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус.
Как сообщает «Немецкая волна», по словам главы французского МИДа, в Европе не согласны с тезисом президента Украины Петра Порошенко о том, что подписание Соглашения об ассоциации должно стать первым шагом к полноценному членству Украины в ЕС.Читайте такжеЕвроинтеграция может стать национальной идеей и объединить Украину - Порошенко
Вечером 7 июня в эфире французского телеканала i-Télé Фабиус сказал, что географически Украина расположена в Европе, но эта страна "должна поддерживать добрые отношения как с ЕС, так и с Россией".
Одновременно Фабиус высказал надежду, что вступление в должность Порошенко и его короткая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Нормандии могут стать началом деэскалации на Украине, отмечает AFP.
Фабиус представлял Францию на церемонии инаугурации нового президента Украины в Киеве 7 июня.