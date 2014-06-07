Лукашенко призывает Украину договариваться и с Россией, и с Европейским Союзом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лукашенко сказал в комментарии журналистам, оставляя Верховную Раду Украины после инаугурации президента Украины.

По его словам, главное, чтобы украинцы «выкарабкались из этой ситуации».

«Я не думаю, что она катастрофическая, слишком много здесь нагнетаемых страстей, слишком много разговоров в этом плане. Поэтому нужно просто успокоиться, и в новом периоде нужно стабилизировать ситуацию, потому что украинцы очень трудолюбивые люди и умные люди, и они справятся с проблемами», - сказал президент Беларуси.

«Если им не помогут с этими проблемами справиться, то они в одиночку с этим разберутся», - подчеркнул Лукашенко.

На вопрос о том, считает ли он, что Крым - это украинская территория, он сначала сказал, что «не время и не место сегодня эти проблемы обсуждать».

«Что касается единства Украины, вы слышали заявление президента Украины и, я думаю, он свое слово сдержит - Украина должна быть единой целостной государством и будет такой», - подчеркнул Лукашенко.

Когда его снова спросили о Крыме, украинский он или нет, Лукашенко сказал, обращаясь к журналисту: «Это вы, украинец, мне вопрос задаете? Вот езжайте в Крым и договаривайтесь о том, чтобы Крым был украинским, не теряйте его».