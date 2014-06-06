Путин во Франции признался, что «возможно, имеет влияние на сепаратистов» на Донбассе

Президент Франции Франсуа Олланд в беседе с президентом России Владимиром Путиным вечером 5 июня в Елисейском дворце подчеркнул необходимость прекращения боевых действий на Украине, сообщает Deutsche Welle.

Об этом сообщил телерадиокомпании RTL в пятницу, 6 июня, министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, который присутствовал на этой встрече.

По его словам, Олланд и Путин обсудили также тему поставок российского газа на Украину. Фабиус подчеркнул, что оба президента общались "очень открыто".

Читайте такжеПутин и Олланд полтора часа говорили об Украине, но не сделали никаких заявлений

Фабиус сообщил также, что он и Франсуа Олланд настаивали на том, что прекращение военных действий на Украине должно быть приоритетной целью.

В свою очередь Путин признал, что, возможно, имеет некоторое влияние на пророссийских сепаратистов, хотя и подчеркнул, что оно ограниченно, добавил глава французского МИДа.

Кроме того, Путин заявил, что был против проведения референдума о независимости Луганской и Донецкой областей от Киева, однако такой плебисцит состоялся