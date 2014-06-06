Путин во Франции признался, что «возможно, имеет влияние на сепаратистов» на Донбассе
На встрече с Владимиром Путиным президент Франции Франсуа Олланд отметил необходимость перемирия на Украине, сообщил глава МИД Франции. По его словам, Путин признал, что, возможно, имеет некоторое влияние на сепаратистов.
Президент Франции Франсуа Олланд в беседе с президентом России Владимиром Путиным вечером 5 июня в Елисейском дворце подчеркнул необходимость прекращения боевых действий на Украине, сообщает Deutsche Welle.
Об этом сообщил телерадиокомпании RTL в пятницу, 6 июня, министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, который присутствовал на этой встрече.
По его словам, Олланд и Путин обсудили также тему поставок российского газа на Украину. Фабиус подчеркнул, что оба президента общались "очень открыто".
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Фабиус сообщил также, что он и Франсуа Олланд настаивали на том, что прекращение военных действий на Украине должно быть приоритетной целью.
В свою очередь Путин признал, что, возможно, имеет некоторое влияние на пророссийских сепаратистов, хотя и подчеркнул, что оно ограниченно, добавил глава французского МИДа.
Кроме того, Путин заявил, что был против проведения референдума о независимости Луганской и Донецкой областей от Киева, однако такой плебисцит состоялся