В МИД России не смогли объяснить, на каких основаниях Янукович находится на территории РФ более 90 суток

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Александр Лукашевич отметил: «Насчет Виктора Федоровича Януковича трудно давать какие-то комментарии, поскольку человек в свое время обратился с просьбой обеспечения его личной безопасности, и такие гарантии и возможности были предоставлены. Что касается трехмесячного срока, я должен свериться с нашими экспертами и уточнить по законодательству. Наверно, мы сможем дополнительно вас проинформировать на этот счет», - сказал Лукашевич.Читайте такжеЛишь 4,9% граждан Украины хотели бы, чтобы Янукович вернул себе пост президента - опрос

Кроме того, он отказался отвечать на вопрос, почему украинских дипломатов не допускают к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которого власти РФ обвиняют в терроризме.

«Так сходу я экспертно не смогу сказать», - сказал Лукашевич.

Как сообщал УНИАН, по новому законодательству РФ, с 1 января 2014 года граждане Украины на территории РФ могут находиться без дополнительных разрешений не более 90 суток.

Справка УНИАН. После отказа властей Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Дальнейшая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестуючих с сотрудниками правоохранительных органов. В феврале этого года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более сто человек, сотни были ранены.Читайте такжеЯнукович украл у государства более $100 млрд - ГПУ

22 февраля Верховная Рада отстранила Януковича от должности президента. Он назвал это государственным переворотом.

11 марта Янукович провел пресс-конференцию в российском Ростове-на-Дону. Где он находится сейчас – неизвестно.

3 апреля и.о. генпрокурора Олег Махницкий сообщил, что приказ о применении оружия к митингующим в центре Киева 20 февраля издавал экс-президент Янукович через свою Администрацию, МВД и СБУ.

Генпрокуратура Украины возбудила несколько уголовных дел в отношении Януковича. По словам Махницкого, уголовные производства открыты за превышение власти и служебных полномочий, что повлекло массовые убийства на Майдане Незалежности в Киеве во время акций протеста, за завладение совместно с другими лицами государственным имуществом, легализацию средств, захват государственной власти путем внесения изменений в Конституцию через Конституционный суд и призывы к захвату государственной власти, озвученные Януковичем на пресс-конференции в Ростове-на-Дону 27 февраля.