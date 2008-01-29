Ющенко отправил в заблокированную Раду два неотложных законопроекта

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в парламент два неотложных законопроекта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в частности, В.ЮЩЕНКО направил в Верховную Раду Украины проекты законов «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно государственной поддержки семей, которые усыновили ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки)» и «О государственной помощи семьям с детьми» (относительно размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство)».

Глава государства определяет эти проекты законов как неотложные для внеочередного рассмотрения парламентом.

Представлять законопроекты во время их рассмотрения на заседании ВР будет министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.