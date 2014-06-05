Путин требует доказательств того, что РФ отправляет боевиков и оружие на восток Украины

10:39, 05 июня 2014
Политика
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Президент РФ заявил, что «никаких Вооруженных сил, никаких российских инструкторов даже на юго-востоке Украины нет».

REUTERS

Президент России Владимир Путин требует представить доказательства отправки со стороны России боевиков и оружия на восток Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал в интервью радиостанции «Европа-1» и телеканалу TF1.

«Доказательства? Так пусть они их представят», - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, что у США есть доказательства того, что Россия вмешалась в ситуацию в Украине, направляет туда свои вооруженные формирования и поставляла оружие.

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«Мы видели, весь мир видел, как госсекретарь Соединенных Штатов демонстрировал в Совбезе ООН доказательства того, что в Ираке есть оружие массового уничтожения, помахивая пробиркой с каким-то стиральным порошком. В конце концов войска Соединенных Штатов вошли в Ирак, повесили Саддама Хуссейна, а потом выяснилось, что никаких средств массового уничтожения в Ираке не было и нет. Вы знаете, говорить – это одно, а иметь доказательства – это совершенно другое», - добавил он.

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Путин заявил, что «никаких Вооруженных сил, никаких российских инструкторов даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет».

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*** После аннексии в марте этого года Крыма Россия не прекратила попытки дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников. В частности, террористы полностью захватили власть в Славянске.

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Поддерживаемые Россией сепаратисты организовали провокации и избиение патриотически настроенных граждан в Харькове, Николаеве, Одессе.

Сепаратисты заявляли, что Россия оказывает им информационную и консультативную поддержку.

Украинские пограничники регулярно задерживают партии оружия и боеприпасов, которые беспрепятственно поступают террористам со стороны РФ. На стороне террористов воюют многочисленные боевики, являющиеся гражданами России.

15 апреля на востоке Украины началась антитеррористическая операция.

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