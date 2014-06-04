В России объяснили причины популярности "путинского режима"

Рейтинг президента РФ Владимира Путина растет в глазах россиян в период войн с соседними странами, его популярность на фоне российско-украинского конфликта выросла до 83%.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования российского "Левада- центра", результатами которого располагает УНИАН.

Так, с начала года рейтинг Путина вырос на 18%. Больше он был только в 2008 году, во время войны с Грузией - 87%.

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Директор «Левада-центра» Лев Гудков отмечает, что резкий рост популярности Путина среди россиян приходится именно на войны.

"Все пики характерны такой вот милитаристской, воинственной риторикой, патриотическим подъемом. Если посмотреть на всю историю отношение к Путину, то первый такой подъем был во время второй чеченской войны, во время взрывов домов в Москве. Тогда все показатели фактически за два месяца просто взлетели", - отметил Гудков.

По его мнению, уже тогда были апробированы те приемы провоцирования насилия, риторика негативной мобилизации и оправдания применения военной силы Россией для защиты "своих" ("фашистский режим Саакашвили", "геноцид", заговор против России, угроза расширения НАТО и пр.), которые в полной мере используются в нынешней войне с Украиной.

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"Но практически сразу же после этого, уже осенью того же года, разразился финансово-экономический кризис, и рейтинг Путина пополз вниз", - отмечает Гудков.

Рейтинг Путина (одобрение его деятельности или доверие к нему) падал до декабря 2013 года и остановился перед Новым годом. Потом, уточняет руководитель «Левада-центра», началась пропагандистская кампания, связанная с Олимпиадой.

"Патриотические мероприятия, телевизионные восторги по поводу сочинских спектаклей, натужная эйфория по поводу наших побед. Это был временный успех власти, после него должно было бы опять начаться снижение рейтинга, но Майдан или, точнее, российская реакция на изгнание Януковича переломила тренд массовых настроений", - объяснил Гудков.

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По его словам, украинские события, точнее, крайне агрессивная и «тотальная пропагандистская кампания против украинской демократии, свергшей коррумпированный режим Януковича, поддерживаемый Москвой; дискредитация стремлений значительной части украинского общества к интеграции с Европой, пропаганда, заговорившая на языке войны, мобилизационная риторика борьбы с "бандеровцами", с "украинским фашизмом" резко изменила отношение россиян к власти».

"Власть, которая до этого воспринималась как коррумпированная, эгоистическая, некомпетентная, мафиозная, повела себя в соответствии с прежними, еще советскими стандартами брежневской "супердержавы": вернула Крым, продемонстрировала всему миру свой своеобразный характер, резко повысив тем самым свой символический статус в глазах россиян", - говорит Гудков.

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Он уверен, что одобрение этих действий радикально усилило поддержку путинского режима, вернуло ему полноту легитимности. "Эффектом пропаганды телевидения стало практически исчезновение различий в поддержке власти среди разных социальных групп", - подчеркивает глава «Левада-центра».

При этом, по мнению социолога, волна патриотических переживаний и крымской эйфории спадет в ближайшие месяцы, но последствия этой политики будут ощущаться на протяжении десятилетий - как и последствия чеченской войны.

"В более серьезном и долговременном плане мы имеем дело с незавершенным процессом краха советской системы и неспособностью переработать и преодолеть советское тоталитарное прошлое", - отметил Гудков.